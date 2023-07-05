Треть омичей смогут прожить на сбережения один месяц

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Один месяц смогут прожить на сбережения треть омичей. К такому выводу пришли аналитики «Зарплаты.ру».

Согласно проведенному опросу, в случае потери работы больше трети жителей города сказали, что смогут прожить на отложенные деньги один месяц, 23 % перетерпят два-три месяца. На три – шесть месяцев сбережений хватит у 15 %, на полгода-год – 10 %, более чем на год – 7 %. 11 % омичей вовсе признались, что вообще не имеют накоплений на экстренный случай.

Между тем, в себе уверены 64%, которые сразу же найдут новую работу. 33 % хотят сначала отдохнут, еще 3 % начнут искать новую работу сразу же, но будут делать это вдумчиво.

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