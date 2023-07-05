Расписание электричек изменится в Омской области с 4 по 13 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 4 по 13 июля в Омской области изменится расписание электричек. Об этом сообщает АО «Омск-пригород».

Временные неудобства связаны с ремонтными работами железнодорожников на путях. Расписание на ближайшие дни можно узнать по телефонам: (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в пригородных кассах.

Электричка № 6563 Омск — Называевская будет отправляться по расписанию — в 7:30, а прибывать на шесть минут позже — в 10:07. Электричка № 6564 Называевская — Омск отправится в 15:55, а прибудет на 10 минут позже — в 18:35.

Электричка № 6570 Называевская — Омск будет отходить от станции на 39 минут позже — в 6:38, а прибывать в Омск в 9:16 — с опозданием на 49 минут.

Электропоезд № 6569 Омск — Называевская будет отправляться по расписанию — в 18:55, а прибывать на 4 минуты позже — в 21:29.

Электричка № 6555 Московка — Называевская отправляться со станции Омск будет по расписанию — в 10:18, а прибывать на 4 минуты позже — в 13:27. Также изменится расписание поезда № 6556 Называевская — Московка, он будет отправляться в 13:45, а прибывать в Омск на 9 минут позже — в 17:05.

Электричка № 6702 Входная — Омск с отправлением от о.п. 2883 км. Он будет отходить от станции в 9:41, а прибывать в 10:10 — на 3 минуты позже.

Электричка № 6704 Входная — Омск будет отправляться от о.п. 2881 км с 20-минутным — опозданием в 20:58 и прибывать в Омск в 21:30.

С 7 по 9 июля внесут изменение в расписание электропоезда № 6567 Омск — Называевская: отправление со станции Омск в 15:28 - на 12 минут позже, прибытие на станцию Омск в 18:03 - на 18 минут позже.

Электричка № 6568 Называевская — Омск будет отходить от станции Называевская в 18:24, а прибывать в Омск в 21:07 — с 16-минутным опозданием.

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