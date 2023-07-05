Пластиковая разметка появилась на улицах Масленникова и Фрунзе в Омске

Фото: пресс-служба администрации города Омска
На улицах Масленникова и Фрунзе в Омске, а также Ленинградской площади появилась пластиковая разметка. Об этом сообщает горадминистрация.
Работы выполнили в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта. Гарантия на современные технологии должна составить год.
К слову, на пластиковую разметку в 2023 году выделено 27 миллионов рублей. Более 50% работ уже выполнено. Приоритет в нанесении разметки отдают пешеходным переходам вблизи школ и бюджетных учреждений.
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