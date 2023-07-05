Ефрейтор из Омска назвал себя уклонистом и получил 7 лет условно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Назвал себя уклонистом и получил 7 лет условно ефрейтор Вячеслав Д. из Омска. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Известно, что в мае 2022 года военнослужащий самовольно оставил расположение полевого лагеря воинской части.

- 4 апреля 2023 года Духовских добровольно обратился в правоохранительные органы и заявил о себе как о военнослужащем, уклонившимся от прохождения военной службы. 19 апреля ефрейтор, прикомандированный к воинской части, расположенной в г. Омске, не явился в расположение части в установленный срок из краткосрочного увольнения. 18 мая Духовских добровольно прибыл в военный следственный отдел, - заявили в пресс-службе суда.

Бойца признали виновным и назначили 7 лет условно с испытательным сроком 3 года. Пока приговор еще может быть обжалован.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru