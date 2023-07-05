Ефрейтор из Омска назвал себя уклонистом и получил 7 лет условно

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Назвал себя уклонистом и получил 7 лет условно ефрейтор Вячеслав Д. из Омска. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.
Известно, что в мае 2022 года военнослужащий самовольно оставил расположение полевого лагеря воинской части.
- 4 апреля 2023 года Духовских добровольно обратился в правоохранительные органы и заявил о себе как о военнослужащем, уклонившимся от прохождения военной службы. 19 апреля ефрейтор, прикомандированный к воинской части, расположенной в г. Омске, не явился в расположение части в установленный срок из краткосрочного увольнения. 18 мая Духовских добровольно прибыл в военный следственный отдел, - заявили в пресс-службе суда.
Бойца признали виновным и назначили 7 лет условно с испытательным сроком 3 года. Пока приговор еще может быть обжалован.
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