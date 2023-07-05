Подросток не доплыл до противоположного берега 300 метров и утонул на омском котловане

Фото: СУ СКР по Омской области
Всего 300 метров не доплыл до противоположного берега 15-летний омич. Мальчик утонул в водоеме в деревне Трубецкое Азовского района.
- Подросток вместе с одноклассником находился в районе деревни Трубецкое на котловане, который не оборудован для пляжного отдыха. Во время купания он решил переплыть водоем, однако не рассчитал свои силы и примерно в 300 м от противоположного берега стал тонуть, - уточнили в УМВД России по Омской области.
Сейчас на месте работают следователи и водолазы, которые должны извлечь тело из воды.
В полиции же напоминают всем жителям и гостям региона, что купание в неустановленных местах строго запрещено. Правила распространяются на все водоемы региона, где нет дежурных спасателей.
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