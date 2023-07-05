В Советском округе пройдут гидравлические испытания

С 9:00 6 июля до 16:00 7 июля 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданных заявок.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, Энтузиастов, 22 Апреля, Магистральная.

С 9:00 до 20:00 7 июля 2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Южного луча ТЭЦ-3, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданных заявок.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Губкина, Нефтезаводская, Заводская, Энтузиастов, Мамина-Сибиряка.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.