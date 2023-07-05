Эксперты назвали ТОП-3 автомобилей, которые чаще всего угоняют в Омске

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ТОП-3 автомобилей, которые чаще всего угоняют в Омске, назвали эксперты. Аналитику провели специалисты «Группы Ренессанс страхование».

В 2023 году в три раза уменьшилось количество заявлений от автовладельцев по поводу угона автомобилей. Снижение начало отмечаться еще в феврале.

– Тренд на снижение угонов продолжает сохраняться. Наиболее вероятной причиной того, что число угонов снизилось, может быть более бережное отношение к своим машинам и активная их защита. Еще одно немаловажное основание – это эффективная работа правоохранительных органов, – заявил представитель страховой компании Сергей Демидов.

Что касается статистики, похитители чаще всего угоняют машины марок Kia, Hyundai, BMW, Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche.

Самой приглядной для автогонщиков в последнее время была Kia Rio.

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