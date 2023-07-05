Три участка отремонтируют на трассе Омск — Муромцево — Седельниково

Фото: минтранс Омской области

На трассе Омск — Муромцево — Седельниково отремонтируют сразу три участка дорог. Об этом сообщает региональный минтранс.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего за летний сезон 2023 года подрядчикам предстоит обновить 150 км дорог.

Так, запланирован ремонт трассы в Седельниковском районе на отрезке 261–265 км и в Муромцевском районе на участках 189–191 км и 218–219 км. Здесь работает ООО «АРТ РемСтрой».

ООО «СибРос» перекинул часть сил на два участка в Муромцевском районе. Строительная готовность участка с 189 по 191 км составляет 50%, участка с 218 по 219 км — 36%.

Еще один участок с опережением графика на 171 — 171+650 км за счет казначейского кредита.

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