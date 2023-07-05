ИП Полевьянова оформит омскую выставку «Флора» в 2023 году

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В 2023 году омскую выставку «Флора» оформит ИП Полевьянова. 3 июля подведены итоги электронного аукциона на заключение контракта с мэрий Омска.

Предпринимательница готова оформить выставку зеленого строительства за 9 млн рублей. Это на 5 млн меньше начальной максимальной цены контракта.

Любопытно, что оформлением «Флоры» с 2016 года занимался Юрий Ткаченко и его сеть цветочных бутиков «Цветы у Яблоньки». Правда, и этот год не станет исключением. Как отмечает НГС55, юрлицо ИП Светлана Полевьянова представляет один из магазинов сети этого бренда.

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