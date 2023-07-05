В Омске благоустройство «Городского сада» завершат к 1 августа

Фото: пресс-служба администрации города Омска

К 1 августа в Омске завершится благоустройство «Городского сада», который расположен в границах улиц Броз Тито, Ленина, Короленко и проспекта Маркса.

Сейчас подрядчик - ООО «Сибдор» - продолжает производство работ, стоимость которых составляет 35 млн рублей.

– Сейчас подрядчик продолжает работы по устройству покрытий пешеходной зоны из гранитных плит и гранитного бордюра, асфальтированию территории детской площадки для дальнейшего обустройства покрытия из резиновой крошки, а также монтаж системы освещения территории, – отметил глава ЦАО Амангельды Мендубаев.

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