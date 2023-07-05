Заммера Омска Владимир Куприяно-младший тоже попробовал прокатиться на маршрутке

Фото: телеграм-канал «Дептранс»

Попробовал прокатиться на маршрутке заместитель мэра Омска Владимир Куприяно-младший. Об этом департамент транспорта сообщил в своем телеграм-канале, подкрепив информацию фотографиями.

Чиновник, который курирует транспортную сферу областного центра, заметил улучшение обслуживания некоторых микрорайонов общественным транспортом.

- Новая транспортная схема позволила заметно улучшить обслуживание жителей микрорайонов, расположенных рядом с 7-й Северной и улицей Жукова. Горожане постепенно привыкают к новым изменениям, - прокомментировал Куприянов.

Также он сообщил, что с коллегами ведется обсуждение перевода нерегулируемых маршрутов в регулируемые для того, чтобы реализовать программу с бесплатной пересадкой, так называемый тариф «Повременный».

Напомним, с помощью транспортной карты в течение 45 минут можно сделать одну бесплатную пересадку из одного автобуса в другой.

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