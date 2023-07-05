Пропавший мужчина без ноги найден мертвым в Омской области

Фото: омский поисковой отряд
Мертвым в Омской области найден пропавший мужчина без ноги. Об этом сообщает ПСО «ДоброСпас-Омск».
Поиски 52-летнего Юрия Г. продолжались с 14 апреля. тогда он покинул интернат, расположенный в поселке Дачном в Большекулачье.
– Найден. Погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего, - написали накануне поисковики.
Подробности смерти не уточняются.
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