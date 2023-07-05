Сергей Угрюмов покинул кресло директора омских кладбищ 30 июня

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 июня кресло директора омских кладбищ покинул Сергей Угрюмов. Об этом сообщает РИА «ОмскИнформ».

Экс-руководитель муниципального предприятия «Комбинат специальных услуг» пояснил свой уход истечением годового контракта.

- Меня пригласили, чтобы выправить финансовую ситуацию, до которой довели предприятие предыдущие руководители. За время моей работы в должности не допущены задержки платежей арендной платы и коммунальных услуг, а также заработной платы сотрудникам. Я выполнил свою задачу, - прокомментировал чиновник.

Более того, Угрюмов уже нашел новое место работы. Теперь он трудоустроен в общественном совете при региональном минпроме.

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