В Омске у начальника антикоррупционного отдела нашли неучтенные земельный участок и коттедж

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура в ходе проверки нашла у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Омску, подполковника Алексея Кудояра имущество, юридически оформленное на близкого родственника, но фактически находящееся в распоряжении подполковника. При этом указанный собственником родственник живет в другом регионе России.
Речь идет о земельном участке в селе Троицкое Омского района. Земля, коттедж и хозпостройки в собственность Кудояра не оформлены. Стоимость имущества при этом значительно выше доходов высокопоставленного полицейского.
В пресс-службе прокуратуры Омской области пояснили, что согласно Гражданскому кодексу РФ (п. 8 ч. 2 ст. 235) принудительное изъятие имущества у собственника не допускается, кроме случаев, когда по предусмотренным законом основаниям производится обращение по судебному решению в доход государства имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.
Таких доказательств пока предоставлено не было, поэтому прокурор города Павел Попов обратился с исковым заявлением об обращении найденного имущества в доход государства в Кировский районный суд.
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