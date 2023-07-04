В калачинском микрорайоне «Солнечный» области строят новый водопровод за 19,5 млн руб

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новой микрорайоне «Солнечный» в Калачинске прокладывают водопровод по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жильё». Подрядчик в лице ОАО Передвижная механизированная колонна № 2 «Сельхозводстрой», согласно контракту, должен завершить работы до августа этого года. Ввести в эксплуатацию водопровод должны в декабре.

Подрядная организацию возведет более 4 километров современного пластикового водопровода, что позволит обеспечить питьевой водой жителей частных домов микрорайона «Солнечный»

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

— На первый взгляд, это улучшение инфраструктуры небольшое, но оно очень важное для дальнейшего развития микрорайона. Сейчас в «Солнечном» построены более 90 домов и все они подключены к водопроводу 70-х годов с большим процентом износа. Новый водопровод будет доступен для всех жителей и в полной мере обеспечит их потребность в водоснабжении, — отметила замминистра строительства Омской области Елена Русинова.

Всего на строительство водопровода из бюджета было выделено в 2023 году свыше 19,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 19,17 млн рублей.

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