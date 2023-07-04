Жители Центрального округа Омска 11 июня останутся без воды на несколько часов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В следующей вторник, 11 июля, жители Центрального округа Омска останутся без холодной воды на восемь часов. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканала».

Из-за работ по технологическому присоединению водопровода по адресу улица Совхозная, 186 без воды 11 июня с 11:00 до 19:00 останутся здания, расположенные по следующим адресам:

Улица 2-я Совхозная, 25, 31;

Улица 21-я Северная, 154, 165;

Улица 24-я Северная, 168/2, 168/1;

Улица Герцена, 232/1, 246, 250, 250/1;

Улица 27-я Северная, 42а, 59.

Водоканал приносит омичам извинения за временные неудобства.

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