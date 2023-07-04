Крышу Ледового дворца им. Вячеслава Фетисова в Омске отремонтируют до 1 декабря 2023 года

Фото: 2gis.

В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта прокомментировали ситуацию с состоянием крыши Ледового дворца спорта имени Вячеслава Фетисова в Омске.

— В мае 2023 года ООО «СибДорЦентр» провело обследование технического состояния кровли здания. В результате специалисты сделали заключение о том, что покрытие крыши находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии и подлежит капитальному ремонту, — рассказали в ведомстве.

В минувшую пятницу, 30 июня, спортшкола олимпийского резерва № 35, в чьем управлении находится ледовый дворец, заключила с ООО «СибДорЦентр» договор на разработку проектно-сметной документации, в которой будет определен весь перечень необходимых работ и их стоимость. Непосредственно к ремонту крыши подрядчик приступит после того, как проектная документация получит положительное заключение экспертизы.

В связи с востребованностью Ледового дворца среди населения, а также спортсменов, руководство СШОР № 35 пообещало приложить максимум усилий, чтобы работы по ремонту крыши были выполнены качественно и быстро — до 1 декабря 2023 года.

Отметим, что Ледовый дворец имени Вячеслава Фетисова используют для подготовки спортивного резерва по фигурному катанию, хоккею и шорт-треку.