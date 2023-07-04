В Омской области полицейские задержали похитителя могильных оградок

Одно из мест преступления. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Азовском районе Омской области сотрудники полиции задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в краже могильных ограждений с кладбища. Мужчина причастен как минимум к двум эпизодам хищений.

Так, первое сообщение о пропаже ограждений с погоста поступило от жительницы села Березовка: она, прийдя на могилу своего дедушки, не обнаружила там металлической оградки. Сумма материального ущерба в этом случае составила 10 тысяч рублей.

В ходе расследования один из опрошенных местных жителей рассказал, что видел односельчанина, который загружал металлические изделия в свою машину. По словам мужчины, тот ему признался, что похищенные оградки продал случайному за 1,5 тысячи рублей. Этим односельчанином местного жителя и был 52-летний подозреваемый.

Прошло две недели и в полицию вновь поступило аналогичное заявления. В этот раз оградка пропала с могилы матери заявительницы. Размер материально ущерба составил также 10 тысяч рублей. Примечательно, что место преступления находилось неподалеку от предыдущего.

Правоохранители опросили подозреваемого и установили, что оба хищения он совершил в один день, спрятал оградки там же в лесу, а затем продал.

На данный момент в отношении сельчанина заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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