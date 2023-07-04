Вадим Кормилец рассказал о первых днях работы общественного транспорта в Омске с 1 июля

Специалисты департамента транспорта два дня подряд, с 3 по 4 июля, измеряли интенсивность транспортного трафика в утренние часы пик – с 8 до 9 часов. Результаты показали, что нагрузка на улично-дорожную сеть снизилась.

– Во-первых, в течение двух рабочих дней в утренние часы пик интенсивность движения транспорта по улице Гагарина снизилась с 18 до 22% в направлении Комсомольского моста. Данные за 2 и 4 июля сравнивались соответственно с аналогичными днями недели 26 и 27 июня. Также за вчерашний день по поручению мэра выполнено 6 контрольных поездок на общественном транспорте как большого, так и малого класса. Данные свидетельствуют о том, что эксплуатируемый подвижной состав обеспечивает перевозку необходимого количества пассажиров. Максимальное наполнение подвижного состава, которое наблюдалось за минувшие три дня, составило 80-85% в утренние часы. Кроме того, выполненный хронометраж проезда автобусов малого класса по новой схеме показал, что время проезда по новым маршрутам не только не увеличилось по сравнению с тем временем, которое водители тратили на передвижение по проспекту Карла Марса, улицам Гагарина и Интернациональной, но даже сократилось, – поделился итогами директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Директор дептранса также отметил, что стоит обратить первоочередное внимание на работу светофоров на перекрестках и при необходимости скорректировать ее так, чтобы увеличить пропускную способность на участках. В первую очередь речь идет о перекрестках улиц 10 лет Октября и Жукова, проспекта Карла Маркса и улицы Маяковского. Вадим Кормилец подчеркнул, что активный диалог по всем проблемным вопросам ведется не только с жителями, но и с частными перевозчиками. Департамент открыт к диалогу. Во внимание принимается каждое обращение, проводятся личные встречи.

– По итогам работы в июле мы планируем пригласить частных перевозчиков в Администрацию и провести рабочее совещание, подвести промежуточные итоги работы в новых условиях, – отметил Вадим Кормилец.

C 26 июня по 3 июля в департамент транспорта и на «горячую линию» МП «Пассажирсервис» поступило 258 телефонных звонков по вопросам, связанным с изменением схем движения маршрутов. Прием обращений продолжается.

Департамент транспорта тел. 8 (3812) 78-79-72

Справочная МП «Пассажирсервис» тел. 8 (3812) 90-12-12.

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