В Омске огласили приговор бизнесмену, на предприятии которого погиб 44-летний рабочий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске вынесли приговор 44-летнему предпринимателю по уголовному дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). На предприятии бизнесмена из-за нарушений техники безопасности погиб 44-летний рабочий.

— 16 августа 2022 года на территории предприятия, расположенного на улице 4-й Транспортной, во время проведения погрузочных работ был смертельно травмирован вилами автопогрузчика 44-летний рабочий. Как установило следствие, водитель автопогрузчика не имел удостоверения тракториста-машиниста, он и грузчик не проходили инструктаж по технике безопасности, однако были допущены обвиняемым к проведению погрузочно-разгрузочных работ, — сообщили детали инцидента в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Суд приговорил бизнесмена, который так и не признал свою вину, к 2 годам колонии условно с испытательным сроком 2 года. Водителю автопогрузчика ранее суд назначил 11 месяц лишения свободы условно.

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