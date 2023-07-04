В Омской области с начала весны 2023 года от укуса клещей пострадали 3 тысячи человек

Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Омской области, число пострадавших от укусов клещей, что не превышает среднемноголетних значений. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области с начала весны этого года жертвами клещей стали 3094 человека, 889 из них — дети.

— В специализированных лабораториях были исследованы 98 % клещей снятых с омичей на зараженность вирусом клещевого энцефалита, из них зараженных – 1,8 %; боррелиями – 12,3 %, зараженных возбудителями эрлихиоза – 1,7 %, анаплазмоза человека – 1,8 %. Кроме того, специалисты проводят исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила – 0,6 %, — отметили в Управлении Роспотребнадзора.

Напомним, первый случай нападения клещей на омичей был зафиксирован 27 марта 2023 года. Тогда от укуса кровососущего животного пострадал 7-летний ребенок.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru