Сергей Шелест рассказал о судьбе берез на омской аллеи олимпийцев на улице Думской

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В пятницу, 30 июня, мэр Сергей Шелест провел выездное совещание, посвященное проекту озеленения улицы Думской на участке, где скоро появится олимпийская аллея.

По словам градоначальника, было много вариантов, как вписать монументы в имеющийся природный фон. Для окончательного решения меценат, инициатор создания «Аллеи олимпийских чемпионов» пригласил компанию ООО «Братья Грин», занимавшуюся озеленением территории у «G-Drive Арены» и сквера имени Дзержинского.

— Поговорил с одним из «братьев» Евгением Зинченко на тему сохранения на аллее взрослых деревьев. Пришли к выводу, что березы, имеющие хорошо сформированную корневую систему и густую крону, останутся на своих местах. К ним добавятся 14 —15 штамбовых берёз, высоких, а также порядка 40 крупномерных краснолистных яблонь. Склоны, ведущие к Оми, агрономы планируют озеленить девичьим виноградом для этого понадобится порядка 600 корней этого растения. Появится и 2,3 тысячи квадратных метров рулонного газона, — поделился в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Сергей Шелест отметил, что кустарники и небольшие саженцы, растущие на Думской, перенесут на противоположный берег Оми.

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