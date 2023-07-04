Работодатели готовы платить омским строителям до 140 тысяч рублей

Фото: Минтруда Омской области

До 140 тысяч рублей готовы платить омским строителям местные работодатели. Об этом рассказали в Центре занятости.

- Мы отмечаем в этой отрасли очень высокий спрос на рабочие руки практически во всех направлениях: общестроительные работы, специальные, транспортные. Нужны рабочие и инженерно-технический персонал. В базе службы занятости более 400 предложений для специалистов с высшим образованием, — рассказала начальник отдела по взаимодействию с работодателями центра занятости Омска и Омского района Ольга Титова.

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий - оператор установки горизонтально-направленного бурения. Этому специалисту предлагают 140 тысяч рублей. От кандидата требуется профессиональная подготовка в области бестраншейного строительства и опыт работы от трех лет.

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