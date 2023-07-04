Мэрия Омска утвердила концепцию оформления улиц к 307-летию города

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Концепцию оформления улиц к 307-летию города утвердила мэрия Омска. Горадминистрация поделилась эскизами и символики.

Основной идеей стала преемственность поколений, отображенная в исторических памятниках архитектуры и современных строениях. Главным логотипом - «ОК». Стилистически все эпохи объединяет метод отрисовки.

- Пленэрное, живое рисование позволяет зрителю ощущать себя в моменте, как будто он сам принимает участие в творческом процессе. И ключевой тезис концепции празднования Дня города соответствует этому образу – быть здесь и сейчас, быть вместе, принимать решения и реализовывать их, - отметили в мэрии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru