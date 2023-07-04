В Омске из гостиницы сделают жилой дом, а нежилое помещение перестроят в детсад

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нежилое помещение перестроят в детсад, а из гостиницы сделают жилой дом. Такие работы разрешил департамент архитектуры мэрии Омска.

Всего семь зданий претерпят изменений:

- административное здание на улице 5-я Линия; - административное здание на улице Фрунзе; - здание гостиницы на улице Октябрьской. Его переделают под многоквартирный жилой дом; - недостроенный административно-бытовой корпус на улице Электрификаторов; - нежилое строение на улице Учебной. Его переделают под детский сад; - объект незавершённого строительства на проспекте Мира. Его реконструируют под административно-торговый комплекс; - объекта незавершённого строительства на улице Волгоградской превратится в автомойку и кафе.

В профильном ведомстве напомнили, что реконструкция капитальных объектов без официального разрешения административно наказуема.

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