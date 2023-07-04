Рядовой Граськов получил 6 лет условно за «самоволку» из омской воинской части

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За «самоволку» из омской воинской части 6 лет условно получил рядовой Егор Граськов. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

- Омский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Егору Гаськову. Военнослужащий 15 ноября 2022 года, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, самовольно оставил воинскую часть, - поясняют в пресс-службе.

Правда, 4 января боец вернулся обратно. Но 24 апреля он вновь покинул часть и уехал в Алтайский край, явившись добровольно в военный следственный отдел 15 мая.

Суд назначил Гаськову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно с испытательным сроком 3 года.

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