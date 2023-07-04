Омичи пообщались с вице-мэром Омска Фоминым, который катался на маршрутках № 385 и 31Н

Фото: Ом1

Чиновники омской мэрии таки поехали на общественном транспорте. Первым к мониторингу настроения пассажиров приступил первый заммэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

3 июня руководителя структуры мэрии встретили в маршрутках № 385 и 31Н. Оказалось, он оценивал новую маршрутную сеть.

- В 16:00 был на остановке у ТК «Флагман». Каждые две-три минуты подходит автобус малого класса. Люди на остановках есть, о нововведениях знают. Проехал по маршруту № 385 по улице Жукова. Пообщался с пассажирами. Изменения оценивают вполне позитивно, — отметил руководитель.

По словам Фомина, есть и недочеты. Например, у Казачьего рынка, где сейчас появилась остановка общественного транспорта, всё было занято припаркованными автомашинами. Там и так постоянно транспортный коллапс из личных авто, а теперь нужно и для общественного транспорта место предусмотреть. К решению проблем вице-мэр пообещал привлечь ГИБДД.

- Такие инспекции станут системными. Я и мои коллеги проверим работу транспорта, — подытожил Евгений Фомин.

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