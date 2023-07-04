Новостройка на 48 квартир сдана в эксплуатацию в районе омской остановки «Дворец творчества»

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В районе омской остановки «Дворец творчества» сдана в эксплуатацию новостройка на 48 квартир. Об этом сообщает горадминистрация.

Здание, расположенное по адресу: улица Красный Путь, 155/3, получило все разрешительные документы от департамента архитектуры.

Застройщиком объекта выступила компания «Специализированный застройщик «АВК». Проект был реализован с подземной парковкой. Дом имеет 10 этажей и 48 квартир, 12 из которых однокомнатные, 24 – двухкомнатные, 12 – трехкомнатные.

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