Новостройка на 48 квартир сдана в эксплуатацию в районе омской остановки «Дворец творчества»

Фото: пресс-служба администрации города Омска
В районе омской остановки «Дворец творчества» сдана в эксплуатацию новостройка на 48 квартир. Об этом сообщает горадминистрация.
Здание, расположенное по адресу: улица Красный Путь, 155/3, получило все разрешительные документы от департамента архитектуры.
Застройщиком объекта выступила компания «Специализированный застройщик «АВК». Проект был реализован с подземной парковкой. Дом имеет 10 этажей и 48 квартир, 12 из которых однокомнатные, 24 – двухкомнатные, 12 – трехкомнатные.
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