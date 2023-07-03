Прокуратура оценит необходимость транспортной реформы в Омске

Омская прокуратура приняла во внимание жалобы омичей, недовольных изменениям схем движения общественного транспорта. Надзорное ведомство проверит, насколько обоснованным было решение департамента транспорта кардинально изменить привычные схемы движения и как нововведение в целом сказалось на транспортной доступности.

Отметим, что, по замыслу дептранса, транспортная реформа призвана разгрузить центральные магистрали от обилия малогабаритных «маршруток». Однако не все омичи оценили такое новшество.

Уже три дня жители сетуют на неудобства, вызванные изменениями, и выражают недовольство в социальных сетях. Напомним, что с 1 июля с центральных магистралей убрали 18 маршрутов.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что если нарушения будут обнаружены, ведомство примет соответствующие меры.

Кроме того, 4, 5 и 6 июля с 9:00 до 18:00 часов прокуратура организует «горячую линию». Омичи смогут задать вопросы и выразить свое мнение по тел. 30-27-92.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru