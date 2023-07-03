Завершились поиски молодой омички, пропавшей в Полтавке накануне

Фото: УМВД России по Омской области
Полиция завершила поиски молодой девушки, пропавшей утром 2 июля в Полтавском районе. Напомним, что в дежурную часть отдела МВД России по Полтавскому району обратился житель райцентра и сообщил о пропаже дочери, которая ушла из дома рано утром и не отвечала на звонки.
На следующий день, 3 июля, один из дачников позвонил в полицию и рассказал, что видел девушку, очень похожую по приметам на разыскиваемую, недалеко от своего участка. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли девушку и установили ее личность. Ей оказалась пропавшая. Девушка жива.
Почему девушка внезапно пропала и долго не выходила на связь, выясняет полиция. Все обстоятельства инцидента уточняются.
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