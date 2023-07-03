В Омске четыре дня будет идти фестиваль уличного кино

Фото: Роман ЗЛОБИН

Фестиваль уличного кино будет идти четыре дня в парке 30-летия ВЛКСМ. Вход на мероприятие будет свободный.

Кинопоказы запланированы на 15, 16, 22, 23 июля. Начало сеансов в 21:30. Афиша мероприятия будет состоять из картин короткометражного кино.

- Если вам хочется увидеть, как работает и о чем говорит новое поколение российских кинематографистов, приходите к нам. Давайте отпразднуем десятилетие уличного кино вместе», — поделился генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru