Омск занял второе место в стране по росту стоимости вторичного жилья

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По росту стоимости вторичного жилья второе место в стране занял Омск. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Этажи».

Согласно данным аналитиков, за первое полугодие стоимость вторичного жилья в России поднялась на 3,2 %. Омск отличился в этом рейтинге буквально за один месяц. Так, в июне цена на «вторичку» в сибирском городе на Иртыше поднялись на 0,7%.

Таким образом, среди городов-миллионников ТОП-3 выглядит следующим образом: Нижний Новгород, Омск и Ростов-на-Дону.

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