Администрация Омска планирует отдать Ново-Еврейское кладбище евреям

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отдать Ново-Еврейское кладбище евреям планирует администрация Омска. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Место захоронения получит статус вероисповедального, поэтому там не будут предоставлять места другим конфессиям.

Напомним, что Ново-Еврейское кладбище располагается в Центральном округе на пересечении 10 лет Октября и Окружной дороги, рядом со Старо-Восточным и Мусульманским кладбищами.

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