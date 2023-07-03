Администрация Омска планирует отдать Ново-Еврейское кладбище евреям

Фото: Иван МАКЕЕВ
Отдать Ново-Еврейское кладбище евреям планирует администрация Омска. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.
Место захоронения получит статус вероисповедального, поэтому там не будут предоставлять места другим конфессиям.
Напомним, что Ново-Еврейское кладбище располагается в Центральном округе на пересечении 10 лет Октября и Окружной дороги, рядом со Старо-Восточным и Мусульманским кладбищами.
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