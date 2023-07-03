Сергей Шелест отправил руководителей омской мэрии в общественный транспорт

С понедельник, 3 июля, руководители омской мэрии лично будут ездить на общественном транспорте и мониторить настроения пассажиров. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр Сергей Шелест.

- Выполняем поручение главы региона Виталия Павловича Хоценко: начиная с 3 июля, руководители омской мэрии будут лично мониторить направления новой маршрутной сети. Также попросил их докладывать о времени, затраченном на ожидание и поездку, делиться впечатлениями о настроениях граждан, - написал градоначальник.

Да и сам Сергей Николаевич не намерен оставаться в стороне. Уже по возвращении из командировки в Астану мэр присоединится к своим подчиненным и проедет по маршрутам, которые больше всего волнуют омичей.

Руководитель областного центра также отметил, что лично уже наблюдал за работой новой остановки у ТК «Флагман».

- Хочу сказать, что процесс высадки и посадки пассажиров проходил спокойно. Однако согласен с позицией Виталия Павловича: нужно провести самый тщательный анализ, и, при необходимости, вводить коррективы.