Алексей Меркушев, уволенный из омской полиции, стал врио главы Черлакского района

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио главы Черлакского района стал уволенный из омской полиции Алексей Меркушев. Об этом сообщает РИА «СуперОмск» со ссылкой на соцсети муниципального образования.

Отмечается, что до назначения экс-полицейский ранее являлся первым заместителем главы муниципального образования.

Напомним, что с 2015 по 2019 года Муркушев работал начальником УМВД по городу Омску, а позже был уволен за драку в московском метро.

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