Услуги специализированного транспорта омского водоканала претендуют на звание лучших

«Росводоканал Омск» представил услуги специализированного автотранспорта на региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России». Презентация прошла на базе Федерального бюджетного учреждения «Омский ЦСМ». Услуги заявлены в номинации «Услуги производственно-технического назначения».

Заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко рассказал конкурсной комиссии о работе предприятия и представил услуги автотранспортного цеха. Сейчас в парке водоканала более 200 единиц авто и спецтехники, в том числе оборудование уникальное для Омска.

«Современный потребитель не хочет чувствовать перерывов в подаче услуг, поэтому оперативная работа на сетях при проведении плановых работ или устранении повреждений – это задача, которая реализуема при наличии современного и функционального парка авто и спецтехники. Услугами автотранспорта омского водоканала могут воспользоваться предприятия, организации и жители города», - рассказал заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко.

Омский водоканал системно обновляет автопарк с 2015 года. Практически каждая из новых моделей коммунальных машин многофункциональна и заменяет несколько отработавших ресурс транспортных средств. Только за последние пять лет приобретено 88 единиц. Новые машины не только сократили эксплуатационные затраты и затраты на ремонт, но и снизили вредное воздействие на окружающую среду. Современная техника более маневренна по сравнению с предыдущими машинами. Бригада быстрее добирается до места повреждения и приступает к работам по устранению. Еще одно преимущество новой техники и в том, что она более комфортабельна, а значит, персоналу приятно работать и водитель меньше устает.

В конкурсе «100 лучших товаров России» омский водоканал становится лауреатом восьмой раз. В 2022 и 2017 годах предприятие удостоено звания «Золотая сотня» в номинации «Услуги водоснабжения», в 2011 году стало Дипломантом премии Правительства РФ в области качества.