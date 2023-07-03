В Омске никто не купил здание-памятник «жилой дом И.А. Каргенюк»

Фото: omsk.cian.ru
Здание-памятник «жилой дом И.А. Каргенюк» никто не захотел покупать в Омске. На участие в торгах не оказалось желающих.
Отметим, что начальная цена аукциона составляла 7,7 млн рублей. Здание, которому 123 года, в 2021 году признали объектом культурного наследия.
Согласно договору купли-продажи, с покупателем планировали заключить договор в течение пяти рабочих дней. Новый собственник должен был сохранять объект — проводить ремонт и не допускать размещение наружной рекламы.
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