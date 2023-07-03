20-летняя омичка пропала сутки назад в Полтавском районе

Фото: Доброспас Омск

В Полтавском районе Омской области пропала 20-летняя Дарья Дуденко. Об этом сообщили в ПСО «Доброспас-Омск».

Девушка вышла из дома в воскресенье, 2 июля, в 7 утра. Больше о ее местонахождении ничего не известно.

В день исчезновения омичка была одета в серые широкие штаны, белые кроссовки, на голове — кепка песочного цвета с надписью kasadaka. Сама девушка ростом 169 см, волосы русые ниже плеч, глаза карие, худощавое телосложение.

Если кому-то известно, где находится пропавшая Даша, просьба сообщить в полицию.

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