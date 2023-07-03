29-летний военнослужащий из Горьковского района Омской области погиб в ходе СВО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В ходе специальной военной операции погиб 29-летний военнослужащий из Горьковского района. Об этом сообщили в администрации Октябрьского сельского.
- Вот и на нашу родную землю пришло горе, при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк - Шкитин Олег Вячеславович. Олег Вячеславович родился в 1994 году, прожил недолгую, но достойную жизнь, погиб как герой, защищая нашу Родину от нацизма, - гласит публикация.
Отмечается, что бойца посмертно представили к награде – ордену Мужества.
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