Омичам рассказали, в каких месяцах 2024 года выгоднее брать отпуск

Фото: Олег УМАРОВ

Аналитики сервиса SuperJob посоветовали омичам, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году.

По подсчетам юриста сервиса, спланировать отдых лучше всего в июле, августе и октябре. Все зависит от числа рабочих дней — чем их больше, тем более высокую сумму отпускных выплатят работнику.

Самыми невыгодными месяцами для отпуска январь, февраль, март, май и июнь.

— Кроме того, если взять дополнительные дни отдыха 2 и 3 мая, можно отдыхать 7 дней (с 29 апреля по 5 мая). Или, если взять дни отдыха 6, 7 и 8 мая можно отдохнуть 9 дней (с 4 по 12 мая). Если же все объединить, общая продолжительность отдыха может составлять 14 дней, — поясняют эксперты.

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