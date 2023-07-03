Предприятия омской «оборонки» трудоустроили 200 школьников на период летних каникул

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На период летних каникул 200 школьников трудоустроили предприятия омской «оборонки». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Ученики образовательных учреждений региона начали работать уже с 1 июня. Всего за три месяца лета должны получить свой опыт в занятости больше 8 тысяч человек. Набор несовершеннолетних кандидатов проходит в Омске и во всех муниципальных районах области.

В областном центре 300 человек пошли работать на заводы. Двести из них на предприятия промышленно-оборонного комплекса.

– Правительство Омской области ежегодно организует летнюю кампанию занятости школьников. Исходя из потребностей работодателей служба занятости проводит подбор несовершеннолетних работников. Помимо зарплаты школьники получают материальную поддержку – 2,1 тыс. рублей. На эти цели в 2023 году из областного бюджета направлено 16,5 млн рублей, – рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Кстати, кадровая политики предприятий показала свою эффективность. Более 40 % трудоустроенных школьников возвращаются после получения профессионального образования для трудоустройства на постоянное место работы.

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