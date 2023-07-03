Open-air фестиваль «Симфопарк» в Омске посетили 16,5 тыс. человек

Фото: пресс-служба минкульта Омской области.

Фестиваль под открытым небом «Симфопарк» посетили 16,5 тысячи человек. Масштабное культурное событие прошло в Омске в седьмой раз.

В минувшие выходные, 1 и 2 июля, в парке на Королёва проходили концерты, мастер-классы, лекции, а также розыгрыши. В первый день сразу две программы представил Омский государственный академический русский народный хор. Так, вечером хор показал нашумевшую постановку с элементами дополненной реальности, которая позволяет по-новому взглянуть на традиционное сценическое искусство.

Во второй день фестиваля состоялось уникальное для Росси шоу — симфо-баттл двух крупнейших оркестров страны. В музыкальной битве сошлись Симфонический оркестр Ленинградской области и Омский академический симфонический оркестр. Коллективы «соревновались» друг с другом в исполнении классического репертуара, балетных и оперных фрагментов, саундтреков из кинофильмов, мировых рок-хитов, поп-композиций и джаза.

Отметим, «Симфопарк» в один из дней его проведения посетил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

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