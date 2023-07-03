Омская область заняла 58-е место в России по качеству автомобильных дорог

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Омская область оказалась 58-м месте в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог, подготовленном РИА «Новости» по итогам 2022 года.

Как утверждают составители рейтинга, в Омской области доля автодорог, отвечающих нормативным требованиям, составляет 43,9%. При этом в среднем по стране этот показатель находится на уровне в 52,6%.

Показатель плотности дорог с твердым покрытием в регионе — 99,8 км. на 1 тыс. кв. км. территории.

Отметим, первое место в рейтинге среди российских регионов ожидаемо досталось Москве. Там нормативам отвечают 97,6% автодорог. Аутсайдером стала Архангельская область — 13,3%. В целом, по мнению составителей рейтинга, чуть более половины российских автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям.

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