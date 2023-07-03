В Омске на улице Воровского заработала линия наружного освещения протяженностью в 3,5 км

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске на улице Воровского в Порт-Артуре появилась линия наружного освещения протяженностью в 3,5 километра. Подрядчик в лице АО «Омскэлектро» установил на улице 118 светодиодных фонарей.

— Светильники на опорах светодиодные — всего 118 штук. Эта линия, как и другие в нашем городе, заведена на диспетчерский пульт «Омскэлектро». Существует возможность корректировки времени горения фонарей в зависимости от продолжительности светового дня, — написал в своем телеграм-канале мэр Серегей Шелест.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Напомним, в 2023 году благодаря внесенным поправкам в городской бюджет будут возведены линии наружного освещения на еще четырех улицах — по улицам Круговой, 2-й Круговой, 3-й Круговой и Телевизионной.

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