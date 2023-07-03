Виталий Хоценко поручил Шелесту вместе с сотрудниками дептранса самому постоять на остановке и проехаться в маршрутках с обычными омичами

Фото: соцсети.

Врио губернатора Виталий Хоценко отреагировал на массовые жалобы омичей на новую транспортную сеть, которая начала действовать в городе с 1 июля. Напомним, горожане обратили внимание, что добраться из удаленных жилых районов в центр стало сложнее.

Глава региона поручил мэр Сергею Шелесту отработать жалобы омичей и лично вместе со специалистами дептранса самому постоять на остановке и проехаться в маршрутках.

— На опертивке поручил мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту отработать жалобы и лично проверить эффективность новых маршрутов: взять специалистов департамента транспорта, постоять на остановке и проехаться с людьми в автобусе. Это поможет доработать систему для удобства омичей. Главное — это комфорт жителей, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, новая транспортная сеть в Омске начала действовать в эту субботу, 1 июля. С этого дня 18 маршруток поехали поехали по улица Булатов, Жукова, Фрунзе вместо привычных Гагарина, Интернациональной и проспекта Карла Маркса.

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