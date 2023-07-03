В ДТП на трассе в Омской области погиб 17-летний мотоциклист

Фото: Госавтоинспекция.

Сегодня, 3 июля, ночью на трассе Омск-Черлак при столкновении иномарки с мотоциклом погиб 17-летний подросток.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Рено Флюенс», двигаясь по автодороге Омск-Черлак, в районе 176-го километра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом GX-R 250L, за рулем которого находился 17-летний парень.

В результате ДТП юный мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда «скорой».

Причины и обстоятельства происшествия сотрудники полиции установят в ходе проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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