В Омске будут судить учредителя ООО «Строймеханизация» за мошенничество и отмывание денег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске пройдет суд над учредителем ООО «Строймеханизация», которого обвиняют в мошеннических действиях на сумму свыше 35 миллионов рублей, отмывании денежных средств и неправомерных действиях при банкротстве.

По мнению следствия, в июне 2020 года 42-летний фигурант дела заключил договор на проведение работ по монтажу трубопроводов на газовых месторождениях. Для выполнения работ обвиняемый привлек фирму своего приятеля из Ноябрьска. Когда трубопроводы были смонтированы, бизнесмен не стал переводить полученные от заказчика 35 миллионов рублей субподрядчику. В дальнейшем часть присвоенных денег в размере более 4,8 миллиона рублей он легализовал через заключение фиктивных сделок на оказание юридических услуг.

— Кроме того, в период с марта 2020 года по июль 2021 года обвиняемый, зная о наличии признаков банкротства у своей компании, совершил ряд неправомерных действий, путем незаконного отчуждения имущества предприятия стоимостью свыше 15 миллионов рублей, подлежащего включению в конкурсную массу и распределению между кредиторами, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Суд признал недействительными все заключенные сделки по перечислению денежных средств. Потерпевшие обратились в суд с гражданскими исками на общую сумму в размере более 55 миллионов рублей.

На автомобиль обвиняемого стоимостью свыше 4,6 миллиона рублей и на его счета по ходатайству следствия был наложен арест. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.

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