В Омске 11 и 12 июля прогнозируют магнитные бури

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН рассказали, когда омичам стоит ждать магнитных бурь в июле.

Согласно прогнозу ученых, магнитные бури ожидаются в Омске 11 и 12 июля. По классификации специалистов бури будут слабыми. Кроме того, 9 июля магнитосфера будет возбужденной, что не предвещает ничего хорошого.

Фото: скриншот сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН

Напомним, в дни магнитных бурь состояние метеозависимых омичей может ухудшиться. В эти дни необходимо оградить себя от стрессов и нагрузок. Специалисты рекомендуют пить как можно больше воды и употреблять меньше соли и спиртных напитков. Бури могут повлиять и на работу электроприборов.

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