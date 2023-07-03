Омские работодатели реже всего задают вопросы об образовании маркетологам и айтишникам

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аналитики портала поиска вакансий hh.ru провели опрос и выяснили, каких специалистов чаще всего спрашивают об их образовании при трудоустройстве.

Как следует из результатов опроса, в целом, с вопросом об образовании часто сталкиваются 44% соискателей. Еще 17% заявили, что подобные вопросы работодатели задают им не так часто. При этом 25% опрошенных отметили, что их о наличии диплома либо никогда не спрашивали, либо это происходило крайне редко.

Примечательно, что чаще всего при трудоустройстве вопрос об образовании задают соискателям в сфере образования и науки (69%), медицины (68%), юриспруденции (64%), производства и сельского хозяйства (62%) и строительства (59%).

Реже всего образование кандидатов интересует работодателей в таких сферах, как маркетинг, реклама и PR (33%) и IT (34%).

Фото: служба исследований hh.ru

— Отношение и требования рынка труда к образованию на фоне растущего дефицита кадров, действительно, меняется. Аналитика hh.ru показывает снижение доли вакансий с требованием обязательного высшего образования – в 2022 году таких было лишь 11%. Это объясняется тем, что работодатели в условиях сужающегося выбора кандидатов смотрят не на диплом, а на реальные навыки и знания соискателей. С другой стороны, мы входим в эпоху long-life learning, которая меняет концепцию образования, в принципе. Учиться теперь нужно постоянно, так знания быстро девальвируются. Появляются новые технологии, которых не было раньше, и которым не могли научить в вузе, пример тому – чат GPT, который активно используют в работе некоторые компании, — отмечает директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Отметим, по последним данным Омскстата, за последние три месяца безработица в Омской области опустилась до 4,2%. Число безработных составило около 40 тысяч человек.

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