В Омске подростки с крыши заброшенного завода бросают камни на прохожих и машины

Фото: паблик «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

Накануне в паблике «Аварийный Омск» омич, пожелавший остаться анонимным, пожаловался на подростков, сбрасывающих с крыши заброшенного здания завода по улице Харьковской кирпичи и камни на проезжающие мимо автомобилей и прохожих.

— Ежедневно в заброшенном здании завода по улице Харьковской находятся несовершеннолетние дети. Они ходят по крыше, бросают кирпичи и камни на проезжающие автомобили и идущих людей. Никому нет дело до данной проблемы. Доступ в здание неограничен, — говорится в посте.

Автор сетует, что полиция знает о проблеме, но закрывает глаза на нее глаза.

Напомним, весной в Омске в заброшенном здании школы по улице Свободы, которое также не охранялось, подросток во время игр выпал из окна первого и сломал себе ногу. Тогда в мэрии пообещали обязать арендатора ограничить доступ к зданию, а прокуратура организовала проверку.

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